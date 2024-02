Paola, convenzione firmata tra il Comune e l'Ordine dei commercialisti

Il sindaco Giovanni Politano ed il presidente dell’Ordine dei commercialisti, Fernando Caldiero, hanno sottoscritto, presso il Sant’Agostino, una Convenzione per la formazione e l’orientamento dei praticanti.

L’iniziativa di collaborazione è stata approvata dalla Giunta comunale paolana, su proposta dell’assessore al bilancio e programmazione finanziaria Pasquale Filella e prevede di indirizzare ed accogliere i praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili in un tirocinio di formazione presso gli Uffici comunali e, in particolare, negli uffici “Contabilità e Programmazione finanziaria” di cui è capo settore Eugenia Mannarino e “Tributi” retto da Annalisa Apicella.

I praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, individuati dall’Ordine e dal Comune di Paola, sono ammessi ad espletare il tirocinio, che sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

“L’iniziativa portata avanti dal Comune di Paola – si legge in una nota - insieme all’Ordine segna una innovazione tra le Pubbliche Amministrazioni locali. Una innovazione che avviene e si concretizza in un Comune del Sud Italia, in netta controtendenza con i soliti stereotipi e pregiudizi”.