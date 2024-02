La SS 106, quel ponte che oltrepassa il Crati colpisce ancora: come nell'agosto del 2021

Nell'estate di tre anni fa morirono tre ventenni. Intanto, sarebbe emersa una ricostruzione diversa della tragedia. Pare, infatti, che la Toyota Yaris, per cause ancora in via di accertamento, al momento di imboccare il famigerato curvone, sarebbe andata dritto invadendo la corsia opposta e prendendo di striscio l’Audi A1, sfondando il guardrail e finendo la propria corsa proprio sotto il viadotto