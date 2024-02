Pronto soccorso di Cosenza, eterna sofferenza. De Salazar: «A luglio la nuova area»

La gente in coda al Pronto soccorso costruisce geografie d’ombra di un servizio che continua a soffrire di quel male oscuro di cui, in fondo, ha sempre sofferto. Adesso, però, c’è l’attenuante dei lavori di ristrutturazione dell’ala più importante che, una volta aperta (a luglio, ha ribadito il management) consentirà di ampliare tutta la prima linea dell’Annunziata con una superficie aggiuntiva di 700 metri quadrati. Servirà altro tempo, però, come ha spiegato il commissario dell’Azienda, Vitaliano De Salazar che ha ricevuto una delegazione dell’opposizione in consiglio regionale. Il leader del Pd, Mimmo Bevacqua, quello dei grillini, Davide Tavernise, e il vicepresidente del consiglio, Franco Iacucci, sono arrivati di primo mattino per incontrare il manager insieme al direttore amministrativo, Achille Gentile, prima di far visita al Pronto soccorso per verificare la qualità dei servizi erogati dal reparto di emergenza-urgenza che, di recente, è tornato a vivere in mezzo alla nebbia limacciosa delle barelle in fila, con malati in attesa di un posto nelle degenze che non arriverà mai perché in corsia non ci sono posti disponibili.