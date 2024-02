Aggredisce la moglie che voleva denunciarlo nella caserma dei Carabinieri di Trebisacce, arrestato 37enne

Si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Trebisacce, nel Cosentino, all’interno della quale si trovava la moglie per sporgere denuncia per reati di maltrattamenti e atti persecutori, cominciando a inveire contro di lei e tentando di aggredirla fisicamente. L’uomo, 37enne, nel 2022, era stato già raggiunto da due misure cautelari per reati analoghi. In seguito all’incursione gli uomini dell’Arma lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.