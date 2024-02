Trebisacce, tragedia sulla SS 106: tremendo schianto auto-camion. Morto un 32enne

L'ennesimo incidente mortale in Calabria, l'ennesima tragedia sulla SS 106. Nella notte è morto un 32enne di Trebisacce (Alfredo Aleardi) in un tremendo incidente stradale avvenuto nei pressi di Trebisacce. Coinvolti un'auto, una lancia Y10 e un camion che viaggiava in direzione opposta. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane.

Sul luogo dell'incidente le forze dell'ordine per i rilievi del caso e accertare la dinamica dell'incidente, il personale dell'Anas, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118.