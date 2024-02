Corigliano Rossano, posti veramente risicati alla dialisi. Pazienti costretti a spostarsi altrove

I cittadini di Corigliano Rossano, dei paesi della piana di Sibari e paesi interni, che vivono il dramma di essere affetti da gravissima insufficienza renale e quindi bisognosi di terapia di dialisi, per potere accedere al servizio devono solo sperare nel decesso di qualche paziente che fruisce di quella prestazione, che ovviamente fa i dovuti scongiuri, o di qualcuno che ha avuto il trapianto.

Una situazione critica che costringe i pazienti bisognosi della dialisi, a trasferirsi con la famiglia altrove per potere trovare un posto (soluzione in questo caso difficile da realizzarsi) in dialisi per potere sopravvivere. Alcuni, che sono in attesa nel lungo elenco di richieste, potrebbero essere accolti negli ospedali che fanno capo allo spoke di Corigliano Rossano (Cariati, Trebisacce, Acri e Lungro), se si attivasse un alto turno dove possono essere seguiti otto pazienti.

Ma questo non avviene, non per mancanza di macchinari, ma di personale, soprattutto medici nefrologi, ed infermieri, tra la disperazione di pazienti in attesa e di quelli che potrebbero avvicinarsi alla propria residenza.