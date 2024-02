Tortora, ortaggi e un deposito intorno al fiume Noce

La Guardia di Finanza di Scalea ha scoperto un terreno occupato abusivamente nel Comune di Tortora, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia ambientale e tutela del demanio fluviale. I finanzieri hanno scovato un’area, nei pressi dell’alveo del fiume Noce, adibita a coltivazione di ortaggi e deposito attrezzature.

L’area è stata sottoposta a sequestro in quanto il gestore non aveva i prescritti titoli autorizzativi in materia demaniale ed urbanistica. Durante i controlli sono stati anche utilizzati rilievi aerofotogrammetrici che hanno consentito di accertare l’occupazione abusiva e la realizzazione di chiusure prive di autorizzazioni. Sarà adesso la competente autorità giudiziaria a valutare le tipologie di reati urbanistici e demaniali con strutture potenzialmente pericolose dal momento che sono state realizzate in aree già notevolmente compromesse dal punto di vista idrogeologico.

