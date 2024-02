Da Paola a Cetraro: strutture messe a rischio dal mare sul litorale tirrenico

Erosione costiera: si attendono interventi decisivi sul litorale per far fronte a situazioni di rischio che in particolare sul lungomare lato Nord si manifestano in tutta la loro evidenza. Un tratto di strada che collegava con la parallela via Tina - sulla litoranea - è stato interdetto ormai da mesi e non possono dirsi cessate le emergenze a riguardo della ferrovia e delle strutture balneari presenti.

Come a Paola l’attesa è crescente anche a Fuscaldo, Acquappesa e Cetraro.

I residenti di località Sciabiche di Acquappesa hanno chiesto alla Regione e al Comune interventi decisi per far fronte al fenomeno erosivo. Dopo la raccolta di firme e la conseguente risposta della Regione a riguardo di un finanziamento di 7 milioni e 600mila euro relativa a fondi Por che sarebbe da utilizzare sul tratto di litorale che va da Paola a Cetraro la domanda che sorge spontanea ai cittadini è la seguente: ma queste somme sono state utilizzate? Chiaramente, gli interventi non in tutti i comuni del litorale sono iniziati.