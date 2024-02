Cosenza, poliziotto della Volante aggredito in strada

Città violenta. Un poliziotto della squadra volante è stato aggredito all’uscita di una discoteca l’altra sera, in occasione di un veglione organizzato per festeggiare il Carnevale. L’agente in servizio di pattuglia con un collega, era intervenuto sul posto dopo una chiamata giunta al numero di emergenza con la quale era stata segnalata una rissa. Il poliziotto, con il collega, ha tentato di calmare e bloccare una delle persone coinvolte nello scontro fisico e, mentre si faceva largo tra la gente presente, è stato colpito da dietro alla testa da uno sconosciuto.

L’agente è stramazzato al suolo in condizioni apparse subito critiche. È stato richiesto l’intervento di un’ambulanza che l’ha poi trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale dove è stato sottoposto alle prime cure. I medici ne hanno disposto il ricovero ospedaliero stabilendo una prognosi di guarigione di 30 giorni. L’autore dell’aggressione si è poi presentato alle autorità ed è adesso oggetto di una inchiesta aperta dalla procura diretta da Mario Spagnuolo.