Paola, gli attivisti: verità e giustizia per le vittime della Marlane

Manifestazione di protesta per chiedere verità e giustizia per le vittime della Marlane. Mentre prosegue dinanzi al Gip di Paola l’udienza relativa al procedimento della ribattezzata “fabbrica dei veleni” l’associazione “Colpo” ieri mattina si è riunita nel piazzale antistante il Tribunale di Paola. In aula nella seconda udienza i legali delle parti civili hanno discusso sull’opposizione alla richiesta di archiviazione del processo Marlane-bis.

Una storia lunga oltre trent’anni, sepolta da silenzi, che rischia adesso di chiudersi per sempre.

