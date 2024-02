Sibari-Corigliano Rossano, entro un anno i cantieri della nuova statale 106

Partita in Regione la procedura VIA per la nuova Statale 106 Sibari-Co-Ro. Martedì il dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente ha pubblicato l’avviso e gli elaborati tecnici. Esito in 45 giorni, poi si aprirà la finestra per l’aggiudicazione della gara d’appalto integrata. I lavori potrebbero iniziare nel giro di un anno. È partita la procedura per la valutazione di impatto ambientale della nuova Statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano. Il dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente della Regione ha pubblicato l’avviso pubblico a procedere e gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economico. Tutto secondo i dettami stabiliti del nuovo decreto legge che trasferisce le competenze della procedura VIA delle opere commissariate dal ministero dell’Ambiente alle Regioni. Il Governo Occhiuto, quindi, passa dalle parole ai fatti: non ha perso tempo mandando in procedura sia la Crotone-Catanzaro (circa una settimana fa) e martedì pomeriggio anche la Sibari-Co-Ro. La priorità, infatti, è quella di avere i progetti pronti ad essere appaltati e cantierizzati.