Va a scuola e non torna a casa, la 16enne Giuseppina Placonà scompare nel nulla a Corigliano Rossano

C’è preoccupazione e apprensione a Corigliano Rossano per la scomparsa di una minorenne. Da più di una settimana non si hanno notizie di Giuseppina Placonà, 16 anni. La ragazzina sembra essere stata risucchiata nel nulla gettando nello sconforto i genitori, disperati perché non sanno nulla della loro figlia che per altro necessita di seguire una precisa cura farmacologica.

Di Giuseppina non si sa più nulla dall’8 febbraio scorso, da quando al mattino è uscita di casa per recarsi a scuola. La sedicenne, abita allo scalo di Rossano, ma frequenta l’Istituto tecnico Nicolas Green Falcone Borsellino di Corigliano. Quel che si sa è che a scuola è arrivata ed era regolarmente in classe per le lezioni, ma una volta uscita dall’istituto non ha più fatto ritorno a casa.

La minore abita assieme ai genitori e al fratellino più piccolo. Quando è uscita di casa indossava una felpa nera, un paio di jeans, scarpe sneakers bianche. Aveva con se anche un giubbotto nero e uno zainetto a scacchi bianco e nero. Alta circa un metro e sessanta centimetri, Giuseppina ha la carnagione chiara e capelli lunghi scuri e in più porta il piercing al naso.