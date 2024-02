Cosenza, smottamenti nel centro storico: si cerca di accelerare sui lavori

A quanto pare serve solo la relazione dei vigili urbani per rimuovere i blocchi di cemento ed eliminare il semaforo, così da restituire all’arteria le funzioni originarie. Attualmente si continua a viaggiare a senso unico all’altezza della frana apertasi ormai da anni ai piedi del costone di via Petrarca, in pieno centro storico, adiacente alla Fontana dei Tredici Canali, una cui porzione di terreno collassò e depositò una quantità di detriti sull’asfalto, rendendo pericoloso il transito dei veicoli.

La ditta che s’è occupata di portare a compimento gli interventi sembra abbia presentato il certificato di esecuzione dei lavori all’amministrazione comunale, che, adesso, appunto, attende il via libera della Polizia municipale. Il ripristino dei luoghi è avvenuto tramite il fondo di Protezione civile, pari a 650mila euro, e i residenti della zona, quelli domiciliati nelle vicinanze del Liceo Classico Telesio, ma in genere tutti coloro che abitano nel centro storico, anelano da mesi un ritorno alla normalità, in quanto il restringimento della carreggiata, regolato da un apparecchio luminoso, ha creato non pochi disagi agli utenti della strada, considerando la presenza di una scuola, appunto, nonché del teatro Rendano e della sede della Provincia.

Occorrerà più tempo, invece, prima di rivedere completamente funzionante proprio la Fontana dei Tredici Canali, anch’essa interessata da uno smottamento avvenuto a monte, tale da compromettere l’utilizzo dell’antica e suggestiva sorgente, alle spalle della quale sono stati posizionati temporaneamente dei massi a protezione della stessa, in attesa di interventi mirati da parte dell’esecutivo Caruso, che chiese pure la collaborazione della Regione. Nel frattempo Palazzo dei Bruzi è riuscito a sbloccare una pratica risalente al 2017 allo scopo di risanare delle aree franose bisognose di cure. Dieci in tutto, usufruendo di ben 6 milioni e 900mila euro nell’ambito del contrasto al dissesto idrogeologico.