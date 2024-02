Paola, il progetto regionale “Insieme Creiamo il futuro” è realtà

Il partenariato di Rete per la realizzazione del progetto Regionale “Insieme Creiamo il futuro” è adesso realtà. Nella mattinata di ieri è stato siglato il protocollo da Domenico Abramo, Responsabile del Centro per l’Impiego di Paola, il sindaco di Paola, Giovanni Politano, Micele Raccuglia di Anpal Servizi Spa, Marco Cupello, Presidente consorzio Terredamare, Fernando Caldiero, presidente Odcec Paola, nonché dai rappresentanti degli Istituti Scolastici Alberghieri IIS Praia a Mare e Ipsoea Paola, Olimpia Di Vito e Marida Lojelo.

Il progetto prevede diverse fasi che riguardano laboratori di orientamento al lavoro per i ragazzi delle classi quinte che saranno tenuti dai funzionai Anpal Servizi e da quelli del Centro per l’Impiego di Paola a cui seguiranno altri tenuti dai rappresentati dell’Odcec e da iscritti al consorzio Terredamare. Al termine del percorso formativo saranno previste delle giornate di recruiting che consentiranno ai ragazzi di essere selezionati dalle aziende consorziate in Terredamare per avviare eventualmente contratti di lavoro subordinato. Per chi vorrà scegliere la via della imprenditorialità gli iscritti all’Odcec si metteranno a disposizione per offrire consulenza gratuita per il disbrigo di tutte le azioni preliminari e alla realizzazione di business plan di avvio delle attività.

Alla presentazione del progetto hanno preso parte il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Roberto Cosentino, il dirigente di settore area nord, Giovanni Pulvirenti, i firmatari dell’accordo, il vicesindaco di Paola, Maria Pia Serranò e l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Pulvirenti che hanno parlato davanti ai ragazzi degli istituti scolastici interessati. Tra gli interventi quelli del dirigente dell’Uoa, Cosimo Cuomo e dei consiglieri regionali, Sabrina Mannarino e Luciana De Francesco.

“Il progetto che presentiamo – ha sottolineato Abramo – è strategico per i giovani che verranno espulsi dal processo formativo che alla fine del percorso di orientamento avranno la possibilità di essere in contatto con le aziende in modo diretto in giornate di recruiting che il Centro per l’Impiego di Paola ha concordato con il consorzio Terredamare. Grazie alla collaborazione con l’ordine dei commercialisti e esperti contabili di Paola i giovani che vorranno intraprendere attività imprenditoriali verranno seguite gratuitamente per l’avvio delle loro imprese. Oggi, grazie anche a tutti i suoi operatori il Centro per l’Impiego di Paola è il primo in Calabria in termini di risultati e performance”. A conclusione dell’incontro l’assessore Calabrese ha affermato: "grazie alle sinergie attivate stiamo dando risposte importanti. Il settore del Turismo è strategico per la Calabria e interverremo anche per creare opportunità di Lavoro”.