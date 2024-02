Lite sull’Autonomia differenziata: Pd e Cgil difendono l’arcivescovo di Cosenza

Sabato il sindaco Franz Caruso chiamato all’appello i territori per un fronte di resistenza compatto. Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesco Alimena, ha elogiato l’arcivescovo Giovanni Checchinato «per aver testimoniato l’impegno della chiesa calabrese in una battaglia che non è affatto di parte ma è rivolta alla tutela dei diritti primari ed universalistici dei cittadini. Del resto, il documento dei vescovi calabresi dovrà essere una vera e propria guida per difendere la Costituzione nella migliore tradizione della Chiesa attenta agli ultimi, in questo caso il riferimento è prima di tutto ai cittadini del Mezzogiorno».

E dopo l’attacco del leader cittadino della Lega, Leo Battaglia, il segretario generale della Cgil, Massimiliano Ianni, alza la diga a protezione del presule: «L’arcivescovo, certamente non ha bisogno della difesa né della Cgil e né di qualcun altro. Don Gianni è abbastanza autorevole per difendersi da solo da attacchi strumentali da parte di rappresentanti di un pseudo partito, la Lega, che da tanti anni non sta facendo altro che arrecare danni alla Calabria e a tutto il Mezzogiorno. A monsignor Checchinato, cosi come a tutta la Conferenza Episcopale Calabra, bisognerebbe dire grazie per le continue prese di posizioni a difesa della Calabria e contro ben determinati “fenomeni” che hanno e che stanno tarpando le ali dello sviluppo in questa nostra Regione».