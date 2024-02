Tribuna B dello stadio di Cosenza, si attende il parere dei tecnici della Commissione

Stadio “Marulla” pronto a indossare l’abito della festa per i 110 anni del Club rossoblù. Le candeline verranno spente venerdì sera in occasione della sfida con la Sampdoria di Andrea Pirlo. In città cresce l’attesa, sotto la spinta della Tutino-mania (l’attaccante con i suoi gol sta trascinando i lupi nei quartieri alti della classifica). Allo store di via Arabia da ieri pomeriggio si è notato un via vai di tifosi più intenso per l’acquisto dei tagliandi. Nelle prossime ore si saprà se potrà riaprire o meno la parte scoperta della storica tribuna B che può ospitare 2600 spettatori. I lavori di messa in sicurezza delle parti che erano un pericolo per il pubblico della “scoperta” sono stati ultimati. Il Comune ha chiesto alla Prefettura la convocazione della Commissione di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo che dovrebbe riunirsi ed effettuare un sopralluogo allo Stadio entro domani. Se il responso dovesse essere positivo, se cioè i lavoti verranno ritenuti idonei, la Società silana potrà mettere in vendita anche i biglietti di questo settore. Cancellando dalle immagini televisive almeno una parte degli spalti vuoti. I lavori ovviamente andranno avanti per completare l’intervento di messa in sicurezza dell’intero settore. Se il parere della Commissione dovesse essere invece negativo ovviamente si cercherà di seguire le direttive che verranno impartite da funzionari e tecnici.