“Siamo i carabinieri, vostro figlio ha avuto un incidente”, a Montegiordano pensionati nel mirino dei ladri

Si fingono forze dell'ordine e chiamano a casa degli anziani per derubarli in casa. «Siamo i carabinieri, vostro figlio ha avuto un'incidente stradale, dovete presentarvi subito alla più vicina Caserma...». O ancora: «Chiamiamo dalla Tenenza della Guardia di Finanza, dobbiamo notificarvi un atto con una certa urgenza, dovete recarvi immediatamente in Caserma oppure in Comune....».

Tutti escamotage messe in atto da malfattori, pronti a far allontanare la gente dalla propria abitazione, preoccupati per la chiamata ricevuta, per lasciare campo libero ai topi di appartamento intenti a ripulire d'oro, contanti e preziosi le case, perlopiù di pensionati avanti con l'età.

La malavita le escogita tutte per far cassa e portare soldi al proprio mulino. È stato il sindaco Rocco Introcaso a denunciare l'accaduto che ormai si ripete da giorni sul territorio comunale.

