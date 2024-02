Il capo della polizia Vittorio Pisani a Diamante per inaugurare il murale dedicato ad Angelo De Fiore

“Tutto questo - ha detto Pisani - ci deve far riflettere. Per noi è semplice stare qui e commemorarlo. Spesso non abbiamo nemmeno la consapevolezza di quello che hanno vissuto all’epoca i nostri colleghi. Tra l’altro questa è una costa molto vicina alla religione ebraica. Qui vicino c’è Santa Maria del Cedro dove vengono i rabbini di tutto il mondo a raccogliere i cedri. Quindi questa terra - ha detto Pisani - manifesta un legame con la religione ebraica. Ringrazio con affetto il sindaco della città alla quale sono legato dove spesso sono venuto in vacanza con la famiglia. Sono onorato di essere qui. Ringrazio il sindaco - ha anche detto - per avere donato un immobile da usare come presidio di Polizia”. Con Pisani era presente il sottosegretario agli Interni Wanda Ferro. Messaggi sono giunti da parte della senatrice Liliana Segre e dall'ambasciata d'Israele