Linea ferroviaria Sibari-Crotone, passi in avanti sul progetto di elettrificazione

Passo decisivo verso l’elettrificazione della tratta ionica Sibari-Crotone. In un incontro tra il senatore Ernesto Rapani e il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, si è affrontata con determinazione la questione degli investimenti necessari per l’elettrificazione della tratta ionica.

Il confronto si è rivelato essenziale per delineare una chiara strategia per il futuro di questa fondamentale infrastruttura. Durante la riunione Rapani ha ricevuto rassicurazioni concrete sull’avanzamento dei lavori. È stato comunicato che l’appalto per la tratta Sibari-Crotone sarà assegnato entro la fine di febbraio, mentre per la tratta Catanzaro-Lamezia si prevede un’assegnazione entro marzo. Inoltre, per quanto riguarda la tratta Crotone-Catanzaro, si è in fase di valutazione delle offerte, segno tangibile di un progresso concreto verso l’elettrificazione completa della linea.

