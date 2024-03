Autovelox sulla Statale 107 a Paola, la Prefettura nega l’autorizzazione

Scaduto l’affidamento alla ditta dell’autovelox posto sulla Statale 18 l’apparecchiatura è adesso da più di due mesi non funzionante nonostante il cartello possa trarre in inganno. Difatti, mentre lo stesso è indicato come attivo manca in effetti il braccio con la telecamera per il rilevamento della velocità.

L’autovelox non sarà comunque installato anche sulla Statale 107 come invece era stato richiesto in prosecuzione di quello inizialmente previsto sulla statale 18. La giunta ha nei giorni scorsi con deliberazione recepito l’atto di indirizzo degli uffici per l’avvio della nuova procedura di gara relativa alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità media. Ricordiamo che ad ottobre è stata formulata richiesta alla Prefettura per integrare il decreto prefettizio del 2012 già in uso sulla Statale 18 e si è quindi valutata l’estensione del limite fino alla Statale 107 al bivio del cimitero, nei pressi della rotatoria. Questa estensione però avrebbe avuto un parere negativo da parte della Prefettura (per il basso numero di sinistri). Pertanto gli uffici sono stati incaricati affinché si avvii la gara finalizzata all’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di controllo della velocità media lungo la Statale 18 nel tratto decretato dalla Prefettura tra il chilometro 314 e il chilometro 321+300 con apposizione di postazioni fisse di controllo della velocità ambo i lati della carreggiata.