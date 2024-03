Corigliano Rossano, investe con l’auto una famiglia di cinghiali

Poteva avere conseguenze ben più serie l’incidente avvenuto nella tarda serata di mercoledì lungo la Statale 106 e che ha avuto come tristi protagonisti una famiglia di Corigliano e un branco di cinghiali. A quanto si è appreso il gruppo familiare, composto da cinque persone, viaggiava a bordo di una Lancia Y in direzione dell’area urbana ausonica quando all’improvviso si è vista tagliare la strada da tre cinghiali. L’inevitabile impatto è avvenuto in località contrada Toscano Mandatoriccio, uno dei tratti più pericolosi della Statale 106 che collega le due aree urbane della città unica, spesso, anzi troppo spesso, teatro di gravi incidenti anche mortali. Tornando a quanto accaduto la notte scorsa, sono stati attimi di puro panico quando l’auto si è scontrata contro i tre cinghiali, uno dei quali è morto nell’impatto. Per fortuna in quel momento il traffico non era intenso e non sono state coinvolte altre vetture. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 nonché una pattuglia dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano che a sua volta ha allertato i competenti uffici dell’Asp visto il coinvolgimento dell’animale. Il personale dell’Asp ha quindi provveduto a rimuovere il cinghiale dal manto stradale per poi procedere ad un corretto smaltimento della carcassa, dopo aver condotto anche gli idonei esami clinici. Per i componenti della famigliola, tanto spavento e qualche contusione, ma per fortuna nessuna seria conseguenza nel forte urto che comunque ha danneggiato seriamente l’auto su cui viaggiavano.