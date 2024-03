Corigliano Rossano, si presenta dall'ex con un coltello da cucina: arrestato 21 enne

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Rossano, del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, hanno arrestato un 21enne di Corigliano Rossano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto gravemente indiziato di «atti persecutori», «porto abusivo di arma» e «minacce aggravate».

L’intervento dei Carabinieri è stato determinato dalla richiesta di una ragazza non ancora maggiorenne, che ha raccontato ai militari di aver interrotto una relazione sentimentale travagliata e di essersi ritrovata il suo ex nei pressi del luogo di lavoro, poiché questo pretendeva un incontro per comprendere le ragioni della fine della relazione. Un incontro che, anche per alcune minacce ricevute, evidentemente incuteva timore nella giovanissima.

I militari, nel giro di pochi minuti, sono arrivati sul posto ed hanno individuato il ragazzo segnalato, che si aggirava nelle zone del luogo di lavoro della sua ex. Sul posto, ricorrendone i presupposti di Legge, l’interessato è stato sottoposto ad una accurata perquisizione personale, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un coltello da cucina.