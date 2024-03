La chiusura della guardia medica di Cassano da occasionale diventa sistematica

Anche la prima quindicina di marzo sarà nera per la Guardia Medica di Doria. Sono ben cinque i turni di chiusura calendarizzate dall’Asp di Cosenza nei primi quindici giorni del mese. Una situazione che si era già verificata a febbraio quando in due settimane erano stati ben sette i turni di stop. Un andazzo che inizia a Natale e Capodanno 2022, a Pasqua e in estate 2023, diventando a mano a mano più frequente, e che torna a ripresentarsi anche nel mese appena iniziato. Interruzioni del servizio di continuità assistenziale che inizialmente erano sporadiche ma che da qualche tempo, si sono trasformate in sistematiche. Le nuove chiusura partono da ieri, oggi dalle 8 alle 20, poi domenica 3 e domenica 10 dalle ore 8 alle 20, poi martedì 12 e venerdì 15 dalle 20 alle 8. I numeri sono impietosi: a febbraio erano stati ben sette i turni di chiusura, a dicembre del 2023 erano stati quattro: domenica 3, lunedì 4, il giorno dell’Immacolata e il 9 dicembre.