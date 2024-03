Porto turistico di Paola, spuntano nuovi ostacoli e intralci

Porto turistico: spunta “l’intoppo” della Marina di San Francesco di Paola. Servirà un altro e nuovo supporto legale in relazione ai rapporti tra il Comune e la società che era stata a suo tempo preposta alla costruzione dell’infrastruttura. La Spa, dopo anni ed anni di immobilismo, in effetti adesso non avrebbe più voce in capitolo. Ma forse andrà anche “liquidata”.

In precedenza il Comune aveva dato, a riguardo dell’iter, incarico a uno studio legale milanese per l’attività di consulenza ed assistenza in relazione all’organizzazione delle procedure per l’affidamento della redazione di due bandi secondo quanto disciplinato dalla convenzione sottoscritta ad ottobre dello scorso anno in regime di partenariato pubblico-privato per l’intervento volto alla progettazione, realizzazione e gestione del porto. Nel frattempo però il Comune a gennaio ha adottato il provvedimento di revoca della concessione demaniale sottoscritta con la società Marina di San Francesco di Paola. Una situazione che si è quindi verificata successivamente all’affidamento del servizio di supporto dell’agosto 2023 e si è reso necessario, quindi, un ulteriore supporto legato ad altri aspetti.