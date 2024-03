Rogliano, non basta il solo reparto della Medicina generale

Fermare il processo di dequalificazione dell’ospedale “Santa Barbara” e riavviare una prospettiva di recupero e rilancio del presidio nel quadro di un rinnovato impegno dell’ufficio del commissario che si pone il problema più complessivo del risanamento del comparto sanitario in Calabria.

Bisogna riportare la sanità pubblica, con i suoi presidi e servizi, verso i cittadini ed evitare di allontanarla dai loro bisogni più pressanti, ed è questa la direzione da intraprendere soprattutto nelle aree interne del Mezzogiorno d’Italia, dove il fenomeno della migrazione sanitaria si va facendo sempre più massiccio, al di là dei malati che rinunciano alle cure per motivi economici e che vanno configurando una vera e propria emergenza.

Il comitato civico “Cosenza sud”, unitamente all’associazione “Comunità competente” hanno promosso un incontro pubblico sul tema: “Diamo una mano per una riforma etica e organizzativa della sanità a sud di Cosenza”.