Sanità e Autonomia, a Paola una manifestazione organizzata dal Pd

Durante la riunione della segreteria circolo del Partito Democratico di Paola presieduto da Fabio Locane si è discusso di vari temi e si è deciso di dare impulso all’iniziativa di raccolta firme contro l’autonomia differenziata e a una parallela per la difesa della sanità pubblica. I dirigenti del circolo cittadino hanno quindi promosso per domenica 10 marzo, dalle ore 9 e 30, in piazza IV novembre a Paola, una raccolta di firme contro l’autonomia differenziata che “appare uno strumento legislativo destinato ad aumentare il grande gap, già esistente, tra nord e sud specie per quanto riguarda il sistema sanitario pubblico e l’istruzione”. Per tali ragioni sarà possibile firmare affinché venga difeso il diritto all'istruzione e il servizio sanitario pubblico: “perché istruiti e curarsi – spiegano i dirigenti - deve essere un diritto per tutti. Il documento firmato - viene annunciato - verrà presentato e portato all’attenzione del consiglio comunale della Città di Paola affinché si prenda posizione in merito ad un tema di assoluta attualità”. Nei giorni scorsi tra l’altro i dirigenti locali – che avevano presentato l’iniziativa al Senato a Roma - hanno dato vita al Comitato regionale per la difesa della sanità.