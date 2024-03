Scuola a Cosenza, cattedra più lontana per i docenti di Sostegno

Sono migliaia i docenti cosentini interessati alla vertenza nazionale legata alle speranze di assunzione per i prof specializzati all’insegnamento di Sostegno. Perché il decreto mille proroghe 2024 non ha prorogato la misura presente negli anni scolastici precedenti che vedeva le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali (Gps) per il Sostegno. Una doccia fredda per tanti insegnanti specializzati che attendevano il rinnovo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha motivato il blocco con l’indizione dei concorsi dedicati anche posti di Sostegno sia per Infanzia/Primaria che la scuola Secondaria, le cui immissioni in ruolo sono previste per la prossima estate. Mentre in autunno è atteso il secondo concorso della fase straordinaria Pnrr, dal quale dovrebbero essere esclusi i corsisti dell’VIII ciclo del Corso di specializzazione.

