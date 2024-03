Call center Tim in appalto, sindacati: il 18 marzo sciopero degli addetti. Ci sono anche le sedi di Calabria e Sicilia

Sciopero nazionale dei call center di Tim (aziende in appalto) per l’intera giornata di lunedì 18 marzo prossimo. Lo hanno indetto le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, ritenendo «ingiustificato il calo lineare di volumi che ha impattato 4 aziende operanti in appalto sulle attività di gestione clienti per TIM, che ad oggi occupano oltre 5 mila addetti». Ma la motivazione più forte alla base della protesta è il rischio della perdita del lavoro di circa 1.500 addetti che, a parere del sindacato, emerge dallo scarto tra «le richieste di ammortizzatori sociali già formalizzate e quelle che saranno presentate nei prossimi giorni». Slc, Fistel e Uilcom valutano che, «a partire dalla fine di marzo e fino alla chiusura del 2024, gli esuberi potrebbero facilmente arrivare a 2 mila».

Ad incrociare le braccia saranno le lavoratrici ed i lavoratori operanti su tutte le attività di customer care di Tim: - Abramo Cc in As: Montalto Uffugo (Cs), Catanzaro, Crotone, Palermo; - Ennova: Crotone, Pomezia, Cagliari; - Gruppo Distribuzione: Palermo, Roma, Matera; - Konecta: Rende (CS), Palermo, Livorno, Olbia.