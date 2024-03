Il giallo: un 75enne di Paola trovato morto per strada a L’Avana

Un imprenditore paolano di 75 anni è deceduto a Cuba in circostanze poco chiare. L’uomo, Franco Sciammarella, si trovava da qualche tempo sull’isola quando nella notte di sabato sarebbe stato trovato morto a terra. Il decesso sarebbe avvenuto per emorragia cerebrale dovuto a una caduta. Ma al momento non è chiara la dinamica dell’incidente e se l’uomo sia stato o meno aggredito. La famiglia è in stretto contatto con la medicina legale de L’Avana tramite l’ambasciata italiana. Le informazioni per adesso sono poco attendibili ed i familiari che vivono a Paola sono in attesa di avere delucidazioni che al riguardo potrebbero già arrivare nella giornata di domani quando si cercherà di capire tramite i medici della capitale cubana cosa sia realmente successo. Poi in un secondo momento bisognerà verificare quindi cosa fare. Sul caso indaga naturalmente la Policía Nacional Revolucionaria (Pnr) che è la principale forza di polizia di Cuba.