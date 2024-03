Due distinti incidenti si sono verificati questa mattina sulla statale 18. Il primo attorno alle 11 nei pressi dello svincolo di Longobardi il secondo a mezzogiorno circa nelle adiacenze del ponte di ferro a Fuscaldo. In tutto i feriti dei due sinistri sono cinque. Sul posto oltre che le ambulanze medicalizzate del 118 per i primi soccorsi sono giunte le forze dell'ordine per gli accertamenti e quindi l'Anas per il ripristino della viabilità.