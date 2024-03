Sibari, istituito un nuovo Intercity: posti solo in tre carrozze

Trenitalia ha messo da qualche giorno in vendita i biglietti per gli Intercity prolungati da Reggio Calabria e transitanti da Sibari e diretti a Bari e Lecce e viceversa ma resta l’incognita della tipologia di vetture che verranno utilizzate per trasportare i passeggeri.

Con l’arrivo del 2024 e il prolungamento di una coppia di Intercity a Bari Centrale e Lecce, infatti, Sibari sarà collegata meglio alla Puglia potendo sfruttare anche i collegamenti già presenti con Taranto. La novità era nell’aria e la certezza era arrivata a dicembre dello scorso anno. Oltre a confermare quindi le nuove destinazioni oltre Taranto, un altro aspetto pare non sia passato inosservato. Ora col nuovo anno l'arrivo dei nuovi treni ibridi HTR 412 in versione InterCity ci si sarebbe aspettato anche un passaggio di consegne con le storiche locomotive D445 e carrozze UIC-Z1. Al momento, però, provando a scegliere i posti a sedere, il sistema permette di prenotare su tre vetture e non su quattro come ci si aspetterebbe se il servizio fosse espletato con i nuovi “Blues” Intercity “HTR 412”. Ma al momento non si capisce il perché.