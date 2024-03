Cosenza, vecchi bus Amaco in avaria. E quelli nuovi sono ai box

L’unica buona notizia in casa Amaco di questi tempi è il pagamento puntuale degli stipendi, sia pure vi sia stato qualche intoppo giorni fa per via del cambio dell’Istituto bancario, per cui alcuni dipendenti hanno ricevuto sui rispettivi conti la paga di febbraio il 27 mentre altri l’hanno incassata con qualche giorno di ritardo perché i codici Iban non erano stati comunicati o non erano stati aggiornati.

Per il resto, si naviga a vista. Il servizio intanto va avanti, sia pure con mille difficoltà, dovute a un parco mezzi obsoleto. L’altra mattina si sono fermati per avarie diverse tre pullman, costretti a ricorrere ai meccanici. Tutto ciò mentre in un’officina di Rende sono fermi da tempo una decina di bus acquistati da Cometra e che erano destinati all’Amaco.

