Tentano d’introdursi all’interno di un’abitazione di Castrovillari, ecco i video che incastrano i ladri

Sono numerose, infatti, le segnalazioni che i cittadini di Castrovillari continuano a produrre in ordine alla presenza di un gruppo di malviventi – stavolta sono quattro più l'autista e si muovono a bordo di una Lancia Delta – che la scorsa notte hanno tentato di introdursi all'interno di una civile abitazione, tra l'altro in quel momento abitata dai proprietari e perfettamente controllata dalle telecamere a circuito chiuso.

Proprio la “sensibilità” degli occhi indiscreti delle telecamere, puntati sul perimetro dell’immobile, hanno permesso di seguire gli spostamenti dei malviventi e l’intervento deterrente dei padroni di casa. Intervento che ha messo in fuga del gruppo criminale.

I quattro, che con molta probabilità non si erano accorti del circuiti di videosorveglianza e credevano che in casa non vi fosse nessuno, s'erano introdotti nel perimetro con il volto travisato, con vestiti da “lavoro” e gli arnesi atti allo scasso. Sono stati colti forse di sorpresa dai movimenti all’interno dell’unità abitativa e non gli è rimasto chge darsi alla fuga.

Fuga che sarebbe stata ben orchestrata: la targa dell’auto presenterebbe dei led che ne hanno impedito la lettura.

La “Lancia Delta” avrebbe poi percorso l'A2 del Mediterraneo e sarebbe stata notata sfrecciare ad una velocità abbastanza sostenuta. Un vero proiettile in direzione nord. Probabilmente verso l'area di Salerno.

Altre segnalazioni fanno cenno alla presenza di un gruppo di persone capaci di arrampicarsi rapidamente dalle canalette delle case. In tutti i casi emerge il dono dell'agilità. Le indagini adesso sono in atto per affrontare quella che sembra la seconda emergenza in due anni.

Allo stato i Carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno avuto il merito, più di un anno fa circa, di aver disarticolato un gruppo di ladri stranieri che, nel periodo autunnale, furono capaci di produrre una settantina di furti in abitazione.

Molti dei casi presentavano intrusioni in villette abitate, molto della zona nord della città, e la probabile presenza di basisti del posto, spesso capaci di indicare luoghi e situazioni favorevoli. Le forze dell'ordine, oltre ad aver aumentato i controlli sul territorio, invitano i cittadini ad effettuare anche una semplice segnalazione alla sala operativa proprio per indicare situazioni anomale che possono sfociare nell'ampia sfera dei reati contro il patrimonio.