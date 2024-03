Cosenza, il 'Si Cobas' pronto alla battaglia: “Le Asp e le Ao assumano gli Oss”

«A testa alta e senza paura perché la paura non ci appartiene»: Roberto Laudini e Simone Scandale, coordinatori regionali del Si Cobas Calabria, preannunciano battaglia. Sono pronti a una manifestaione per rivendicare il diritto al lavoro degli Oss idonei della Calabria. «Cobas Calabria chiede al dipartimento tutela della salute che le assunzioni degli Oss dalla graduatoria dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, con la delibera numero 358 del 30 luglio del 2021. Una graduatoria che, dove dopo la proroga con legge regionale, ha permesso di dare speranza ad altre unità Oss pronte ad essere assunte con contratto a tempo indeterminato dai piani di fabbisogno. È finito il tempo delle chiacchiere, si è perso troppo tempo con i corsi di formazione e colloqui. Ben 8 mesi in mezzo a una burocrazia macchinosa che porta solo disagi a chi aspetta un assunzione a tempo indeterminato».

Laudini e Scandale avvertono: «Dopo i colloqui dello scorso 27 febbraio, con il direttore Calabrò (Dipartimento Tutela della Salute) e con il subcommissario Ernesto Esposito, abbiamo chiesto il pugno duro con le aziende ospedaliere e le Asp perché siamo in regime di commissariamento a livello sanitario e troppe criticità sono state denunciate dal Si Cobas Calabria. Purtroppo, la struttura commissariale era ed è completamente inconsapevole di ciò che accade al di fuori delle proprie mura».

I leader del Cobas insistono nelle rivendicazioni: «Non possiamo più attendere e siamo decisi a manifestare a oltranza per avere le delibere che certifichino le assunzioni degli Oss attraverso lo scorrimento dalla graduatoria degli idonei dell’Azienda ospedaliera dell’Annunziata. Aspettiamo l’Asp di Reggio Calabria, la “Renato Dulbecco” e l’Asp di Catanzaro, l’Asp di Cosenza, l’Asp di Vibo Valentia e, attendiamo notizie, dall’Asp di Crotone e dal Gom di Reggio Calabria. La carenza di personale è sotto gli occhi di tutti ed è una vergogna totale. Per tutte le altre figure sanitarie vanno applicate le assunzioni a tempo indeterminato dalle graduatorie valide di concorso dove non ci sia graduatoria. Azienda Zero deve attivare i concorsi e nel frattempo fate mobilità regionale ed extra regionale».