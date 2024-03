Paura a Guardia Piemontese, studentessa di 15 anni investita sulla ex Statale 18 mentre attraversa la strada

Una studentessa di 15 anni è stata investita questa mattina a Guardia Piemontese sulla ex statale 18. Stava attraversando la strada – presumibilmente per prendere il pullman - quando un mezzo l’ha investita. Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i soccorsi prima del 118 e poi successivamente i carabinieri della Compagnia di Paola. Successivamente per le ferite riportate è stato necessario il trasporto della ragazza con l’elisoccorso in ospedale. La prognosi è riservata anche se la giovane non sarebbe in pericolo di vita.

L'altro incidente

Altro sinistro – che ha coinvolto almeno tre mezzi – è avvenuto sulla statale 18 dopo mezzogiorno a Belvedere Marittimo nei pressi di un centro commerciale. Sarebbero tre i feriti. Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi.