Scandalo sanitario a Cosenza: nei Pronto soccorso pazienti ammassati in attesa di cure

La sanità dei Pronto soccorso è un racconto che si colora di ombra, una eterna veglia di un tempo che non si trasforma mai, di un intreccio tra sofferenza e sconosciuti eroismi. La sanità dei Pronto soccorso è una maledizione rotolata su medici e infermieri, gli stessi celebrati eroi del Covid che adesso si ritrovano ad affrontare un altro nemico molto più severo e atroce: l’impossibilità di assicurare risposte in tempi rapidi a tutta quella gente che arriva da ogni angolo di questa terra in cerca di cure e assistenza. Non c’è mai posto negli ospedali, tutte le aree mediche sono occupate. Chi finisce in Pronto soccorso rischia di restarci per giorni a meno di sceglie a caro prezzo i centri assistenziali privati o decidere di partire. Succede spesso. E capitato anche nei giorni scorsi a un pensionato che non stava bene, i figli dopo averlo visto per tre giorni fermo nell’inferno della prima linea hanno deciso di spostarlo a Roma. Funziona così perché il piano di rientro con i posti letto negli ospedali ha tagliato anche le speranze di un’assistenza sanitaria per tutti. Certo, la pandemia ha finito per mostrare il fianco scoperto della sanità locale con quei pochi ospedali sopravvissuti alla follia delle sforbiciate del piano di rientro che sono diventati una bolgia senza senso. I pronto soccorso sono covi di rabbia dove si può stare in coda a tempo indeterminato.

Ambulanze in coda Sabato dalle 8 alle 16 sono finite in lista d’attesa anche le ambulanze del 118 con interventi di soccorso girati, inevitabilmente, ad altre Pet sul territorio. Un cortocircuito perché nel pronto soccorso dell’ospedale hub erano finite anche le barelle e allora non si riusciva a formalizzare la presa in carico del paziente. Difficile spiegare a chi sta male come mai non sia mai facile trovare un’ambulanza vicina in grado di intervenire entro quei 21 minuti che rappresentano il crono medio individuato all’interno dell’intervallo allarme target che definisce i lea. Impossibile spiegare che il ritardo, spesso, dipende dal fatto che il mezzo più vicino si trova in coda all’Annunziata in attesa di “sbarellare” un altro paziente. Impossibile da spiegare, soprattutto, quando ci si ritrova ad affrontare l’ira dei familiari con un malato grave, alle prese con una patologia tempo-dipendente. E così quella corsa contro i secondi non è mai uguale nel Cosentino. Certe volte diventano minuti, spesso si arriva anche ad ore. Dipende.