Cassano, le tante truffe telefoniche preoccupano i cittadini

Sono tornati a chiamare in città con numeri sconosciuti fingendosi appartenenti ai carabinieri, allo scopo di truffare ed estorcere somme di denaro ai malcapitati che ricevono le telefonate. Raccontano di familiari rimasti coinvolti in fittizi incidenti stradali o questioni legali e per “risolvere” sarebbe necessaria una ingente somma di danaro oppure per far avere sconti di pena o evitare processi. Ma il loro unico obiettivo è far sborsare ingenti somme di denaro, in contanti o preziosi, per aiutare i propri congiunti.

Sono circa una quindicina le denunce raccolte tra mercoledì e giovedì dai Carabinieri della Compagnia di Cassano. Una operazione a tappeto, quella messa in atto dai truffatori che ha portato i militari dell’Arma cassanesi a diramare una serie di comunicazioni, d’accordo con le istituzioni pubbliche, comunicando alla cittadinanza che si tratta di vere e proprie truffe e invitando gli abitanti a riagganciare e segnalare alle autorità competenti se si dovessero ricevere chiamate di questo tipo.