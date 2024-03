Omicidio dell'imprenditore paolano Franco Sciammarella, arrestato un 56enne abruzzese

La parabola di Franco Sciammarella dagli anni d’oro della falegnameria agli affari con gli arredamenti e la realizzazione degli interni delle banche si è fermata a Cuba dove l’uomo si era ritirato a vita privata. Il 76enne è stato ucciso da un abruzzese che è stato tratto in arresto dalla Polizia Nazionale Rivoluzionaria di Cuba (la Pnr istituita nel 1959 da Fidel Castro). L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di omicidio.

Si tratta di un falegname, Rolando Di Gregorio, 56 anni, che da pochi giorni era sull’isola. L’aggressione sarebbe avvenuta a Las Tunas. Forse una somma di denaro - poche centinaia di dollari - di cui Sciammarella era creditore la causa che ha scatenato l’alterco sfociato poi in vera e propria aggressione al 76enne. L’uomo sarebbe stato colpito violentemente con un oggetto e poi è caduto a terra. Le cause ufficiali del decesso - dopo l’autopsia dell’ufficio di medicina legale di L’Avana - sono di emorragia celebrale conseguente a caduta.

Le indagini nella capitale dell’isola in ogni caso proseguono. A quanto pare il 76enne paolano si trovava proprio nei pressi dell’abitazione dell’abruzzese nella notte tra l’1 e e il 2 marzo.

A Paola la notizia è stata appresa con viva commozione. Anche il Comune e il sindaco Giovanni Politano hanno manifestato vicinanza alla famiglia dell’imprenditore ucciso a Cuba. La famiglia di Franco Sciammarella oltre che con un legale italiano si è attivata anche per avere il supporto da un avvocato dell’isola per accelerare le pratiche a riguardo del rimpatrio della salma. L’Ambasciata italiana di Cuba si è messa in contatto con la famiglia offrendo tutto il supporto necessario e di pari passo anche il Ministero degli Esteri. L’Unità che si occupa della tutela degli italiani all’estero della Farnesina sta seguendo il caso con la dovuta attenzione.