Sicurezza stradale, fa tappa a Castrovillari il tour nelle scuole promosso da Ania

Torna anche in questo anno scolastico il Tour nelle Scuole di Fondazione ANIA, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale rivolta agli istituti superiori e ideata dalla onlus del settore assicurativo nel 2004. L’edizione del 2024 farà tappa anche in provincia di Cosenza, a Castrovillari: il 12 marzo saranno protagonisti studenti e studentesse dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera “Wojtyla” (sede di Corso Calabria 111). L’iniziativa partita da Bologna il 4 marzo, proseguirà per 2 settimane, concludendosi a Roma dopo aver coinvolto oltre 1500 giovani di 10 diversi istituti scolastici di 8 città: dopo Bologna, Ascoli Piceno, Canosa di Puglia, Mottola, Alesano e Castrovillari, il tour toccherà anche la provincia di Napoli prima di arrivare a Roma.

Obiettivo del progetto è diffondere tra i giovani una nuova e più profonda cultura del rispetto delle regole della strada, con particolare attenzione ai rischi legati alla distrazione al volante, alla guida in stato psicofisico alterato e alla mancata osservanza dei limiti di velocità. Per questo, verranno illustrate le principali tecniche per guidare un’automobile in modo corretto e sicuro, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche al simulatore di guida.

Studentesse e studenti dell’Ipseoa “Wojtyla” di Castrovillari, in particolare quelli delle classi quarte e quinte, trascorreranno una mattina all’insegna della sicurezza stradale. L’incontro verrà suddiviso in due parti. La prima, la sessione teorica, si svolgerà in aula, con un pilota che spiegherà i concetti base per una guida sicura, con un forte richiamo all’importanza del rispetto delle regole della strada. Terminata questa prima fase, i giovani si sposteranno in un’aula in cui sono stati allestiti i simulatori di guida della Fondazione ANIA, grazie ai quali avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni apprese durante la lezione teorica. Sempre sotto la supervisione di piloti ed istruttori, effettueranno diversi esercizi come l’evitamento di un ostacolo improvviso, il controllo del veicolo in caso di acquaplaning o su fondo stradale ghiacciato. Le prove si concluderanno con una dimostrazione dei rischi della guida in stato psicofisico alterato, effettuata con l’ausilio di un software che ricostruisce ciò che accade nel cervello quando si è sotto l’effetto di alcol o di alcune droghe (oppiacei, cannabis, anfetamine).

L’esperienza potrà continuare anche in pista. Al termine della lezione, tutti avranno la possibilità di collegarsi con la piattaforma didattica neopantetati.it, attraverso la quale potranno avviare un percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale. Tutti coloro che completeranno la formazione potranno essere selezionati per svolgere gratuitamente corsi di guida che si terranno il prossimo autunno in un autodromo.

Il Tour nelle Scuole è una delle attività previste dalla collaborazione tra Fondazione ANIA e Ministero dell’Istruzione e del Merito sul progetto Edustrada, dedicato alla promozione tra i giovani della cultura della sicurezza in strada e avviato dalla Direzione generale per lo studente con il supporto territoriale degli Uffici scolastici regionali e provinciali.