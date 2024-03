Castrovillari, auto contro un albero: ferite due ragazze. Prognosi riservata per una delle due: lesioni particolarmente gravi

Finiscono con l'auto contro un grosso albero di Via dei Moranesi due ragazze di Castrovillari che, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia e dei vigili del fuoco, intorno alle 21 sono state subito affidate ai sanitari del 118 e condotte in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Ferrari. Una delle due avrebbe fatto registrare lesioni particolarmente gravi, tanto da generare tutta una serie di accertamenti di rito che si sono concluse a notte fonda. Le prognosi saranno sciolte nelle prossime ore. La loro vettura, cappottata al centro della carreggiata, è stata rimossa. Leggeri i disagi al traffico veicolare. Non è la prima volta che la carreggiata in questione fa segnare incidenti stradali di grande rilevanza.