Cosenza, nascondeva cocaina all'interno di un furgone: misura cautelare per un 51enne

I carabinieri di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo hanno rinvenuto, occultati all’interno di una busta in plastica nel furgone guidato dalla persona fermata, 52 grammi di cocaina e 1500 euro in contanti. Dall’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata, effettuate al Lass carabinieri di Vibo Valentia, è emerso che sarebbero state ricavate 300 dosi di cocaina. Per il 51enne è scattato l’obbligo di presentazione ai carabinieri.