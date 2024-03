Fiera di San Giuseppe a Cosenza, chiusura delle scuole da sabato 16 a martedì 19

Sta prendendo corpo giorno dopo giorno la tanto attesa Fiera di San Giuseppe, alla stregua di un puzzle la cui composizione comporta pazienza e spirito di sacrificio. Dopotutto si tratta di uno degli avvenimenti storici che caratterizza il capoluogo bruzio, capace di richiamare avventori da ogni parte della Calabria e la cura dei particolari ha impegnato oltremodo l’amministrazione comunale.

Non è un caso se ogni anno si registrano migliaia di presenze in riva al Crati, facendo della kermesse un appuntamento al quale diventa quasi impossibile rinunciare, seppure solo per lasciarsi ammaliare dall’atmosfera festosa che si respira tra gli stand dei venditori. Il taglio del nastro è previsto per venerdì, ma la vera inaugurazione avverrà il giorno successivo, sabato mattina alle 10.30, quando il sindaco, Franz Caruso, darà ufficialmente il via alla manifestazione, innescando le sfilate in costumi medievali e attivando l’esibizione dei giocolieri di piazza e dei giganti di Varapodio.