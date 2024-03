Cosenza, percorsi rivoluzionati intorno alle scuole di via Misasi

Dopo un anno esatto l’amministrazione comunale tira fuori dal cassetto il Piano di riorganizzazione della viabilità nell’area compresa tra via Pasquale Rossi e via Misasi. Cambieranno alcuni sensi di marcia, verrà smantellata la piccola rotatoria che non è mai entrata nel cuore degli automobilisti anche perché realizzata in maniera non del tutto regolare tanto da finire costantemente sotto pneumatici di piccoli e grandi mezzi, non riaprirà invece la bretella che un tempo collegava via Quintieri (la salita dell’Autostazione, “tagliando” per pochi metri corso Fera e proseguendo verso piazza Bilotti-viale degli Alimena. Troppi i rischi a quell’incrocio. Si sarebbe dovuto attivare un impianto semaforico o realizzare un mega dosso alla fine di via Caloprese. Si è preferito lasciare le come come stanno. Il progetto di modifiche è stato più volte annunciato dalla giunta Caruso e in particolare dall’assessore Covelli. Solo che dopo lo smantellamento dell’area pedonale davanti alle scuole di via Misasi l’iter si è fermato per motivi burocratici e forse anche economici.