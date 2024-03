Castrovillari, quell’incrocio della Provinciale 15 è diventato terra di nessuno

Manca il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. Se da un lato le forze politiche, ma anche gli Enti continuano a litigare sulle competenze e sull'inizio dei lavori per la rivisitazione del tracciato della Provinciale 105 e la costruzione di una rotatoria (il progetto di 5 milioni sembra essersi arenato presso la Regione), dall'altro canto continua a far parlare di sé questo pericolosissimo incrocio stradale che si trova proprio vicino alla chiesetta della Pietà. Si tratta del quadrivio che accompagna la vecchia Sp 105 che collega a Frascineto e all'A2 del Mediterraneo. Gli utenti, anche stavolta, segnalano l'ennesima tragedia sfiorata con automobilisti feriti e con le immancabili polemiche per l'assenza di un qualsivoglia intervento di messa in sicurezza. L'incrocio necessiterebbe di segnali luminosi e di allarme; di un impianto di videosorveglianza di ultima generazione; di una illuminazione pubblica ancora più marcata; della sistemazione di opportuna e dedicata segnaletica orizzontale e verticale.