Cosenza, alunni in calo e scuole in crisi: a rischio decine di maestre e prof

La scuola continua a perdere alunni in maniera inesorabile, cominciando a fare tremare anche i docenti. Le previsioni sono state confermate lunedì pomeriggio nell’incontro coi sindacati convocato nell’Ufficio scolastico regionale dalla direttrice Antonella Iunti. All’ordine del giorno l’avvio delle procedure relative al prossimo anno scolastico, ma inevitabilmente gli obiettivi sono stati puntati sulle iscrizioni di ragazze e ragazze per l’anno scolastico 2024/2025. L’analisi dei dati parziali raccolti sinora non lasciano dubbi: le aule si svuotano un anno dopo l’altro e le conseguenze saranno a catena per tutte le componenti.

Il dato negativo relativo al numero degli alunni per l’anno che verrà è generalizzato in tutte e cinque le province, e quindi consolidato a livello regionale.

In provincia di Cosenza, a esempio, al momento risultano 88.329 alunni, -630 rispetto all’anno scolastico 2023/2024 quando invece erano 88.959. E si tratta della provincia che in termini percentuali perde di meno rispetto alle altre dove il calo assume i contorni di una picchiata.