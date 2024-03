Cosenza, riqualificazione della stazione di Vagliolise.: qualcosa si muove. Incontro tra Comune e RFI

La riqualificazione della stazione di Vagliolise è dirimente per il sindaco Franz Caruso. L’intera area è, infatti, al centro di una visione ampia di realtà urbana vasta, capace di alzare la qualità della vita dei cittadini e per una crescita complessiva e condivisa. A tal fine l’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, da tempo sta seguendo personalmente i progetti di rivitalizzazione di questa struttura strategica per l’intero comprensorio su cui ieri ha incontrato, a Palazzo dei Bruzi, i responsabili di settore di RFI. Alla riunione hanno preso parte anche i responsabili di FDC per una pianificazione complessiva e d’insieme.

“La stazione di Vagliolise – ha affermato l’assessore Incarnato – che presenta criticità di funzionalità, di accessibilità e di sicurezza è abbandonata a se stessa da troppo tempo. Per cui, con riferimento al progetto di riqualificazione di RFI riteniamo indispensabile fare sintesi per una progettazione capace di rilanciare l’intera area e conseguentemente renderla a servizio di uno sviluppo generale della città e dell’intera provincia”. Il dibattitto ed il confronto ampio che si è aperto ha permesso di coniugare il rilevante investimento previsto da RFI per la ristrutturazione dell’importante complesso edilizio a servizio della struttura ferroviaria, con le iniziative altrettanto significative programmate da Ferrovie della Calabria per la valorizzazione dell’Asset regionale, con il rilancio e la rifunzionalizzazione dell’intero comparto a cui da tempo sta lavorando l’Amministrazione guidata dal sindaco Franz Caruso. L’assessore Incarnato, che ha anche tenuto ad evidenziare l’importanza di Vaglio Lise sia come centro di scambio intermodale per l’area urbana, sia come strumento unico per la ricucitura definiva, urbanistica, sociale e fisica, dell’intera area lungo via Popilia alla Città, si è mostrata determinata a portare avanti un’azione decisa per la sua rinascita che la Regione Calabri tenta di ostacolare.