Sorpreso a rubare in un cantiere edile di Cosenza, arrestato un quarantenne

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia, nell’ambito delle direttive emanate dal questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, che ha potenziato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e alla prevenzione dei reati predatori in genere nel centro cittadino, ha arrestato un quarantenne, sorpreso a rubare all’interno di un cantiere edile, sito nel centro urbano del capoluogo bruzio, del materiale da costruzione.

Nella fattispecie, i poliziotti durante il servizio di controllo del territorio, notavano la presenza di un uomo intento a lanciare oltre la recinzione di un cantiere alcuni oggetti metallici su una nota via cittadina, accertati essere degli infissi in alluminio. L’individuo, superata la rete del predetto cantiere, alla vista degli agenti tentava di dileguarsi a piedi, dopo un breve inseguimento, veniva intercettato e bloccato.

Si procedeva altresì all’individuazione nelle vicinanze del veicolo con cui era giunto l’uomo che conteneva all’interno gli attrezzi utilizzati per compiere il furto contestato, ed accanto ad esso vi erano delle finestre già trafugate dall’immobile in costruzione, pronte per essere caricate sul veicolo.