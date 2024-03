Cosenza, beccato con oltre 300 grammi di droga e 570 euro. Arrestato un 22enne

A Cosenza, i carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Al riguardo, si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile), al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che i militari operanti, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, in esito a perquisizione d’iniziativa personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua esclusiva disponibilità, occultati all’interno di un mobile della sua abitazione, 226 grammi di hashish suddivisi in 7 involucri in plastica termosaldata, 110 grammi di marijuana suddivisi in 4 involucri in plastica termosaldata, un bilancino elettronico di precisione e la somma, in denaro contante, di vario taglio, di 570 euro. Dall’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata, effettuate presso il L.A.S.S. Carabinieri di Vibo Valentia, è emerso che sarebbero state ricavate circa 3.900 dosi di hashish e 1.000 di marijuana. L’arrestato, all’esito del giudizio direttissimo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri competente per territorio.