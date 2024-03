Paola, guasto alla linea elettrica: fumo dalla carrozza e circolazione rallentata VIDEO

La circolazione sulle linee Salerno-Reggio Calabria è rallentata per un guasto alla linea elettrica che si è verificato alle 17 a poche centinaia di metri dalla stazione di Paola. Anche un treno si è parzialmente danneggiato a causa del guasto.

È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Mentre sulla Paola-Cosenza la circolazione è ripresa regolarmente dopo un’ora, sulla direttrice Salerno e Reggio Calabria che si svolge su binario unico tra Paola e San Lucido è ancora rallentata. Mentre i treni ad alta velocità possono subire ritardi di 35 minuti così come i regionali e gli intercity il treno FR9583 Torino-Reggio Calabria ha terminato la corsa a Paola e i passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio con l’intercity Roma-Reggio. Al momento come informa Trenitalia i treni regionali possono subire cancellazioni.