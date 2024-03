Rossano, conducente sulla statale 106 perde il controllo dell'auto che finisce su un altro veicolo

Rocambolesco incidente poco dopo le 20 di ieri sulla 106 nel tratto in cui la statale attraversa il primo agglomerato urbano di Rossano. Il sinistro è avvenuto in località Frasso a pochi metri di distanza dalla rotonda della “macchina armonica” del primo svincolo di ingresso in città. Un tratto trafficato e urbanizzato con anche attraversamenti pedonali. Per cause ancora in corso di accertamento pare che una vettura abbia perso il controllo e dopo aver carambolato su se stessa è andata a sbattere contro un altro veicolo. Altri veicoli pare siano riusciti a schivare la folle corse della macchina evitando la collisione tra più mezzi. Tra lo stridio di freni e il rumore di vetri in frantumi l’incidente ha paralizzato l’attenzione di tutti. A quanto si è appreso, per fortuna, al momento risulta che il bilancio è di un solo ferito, ossia il conducente della autovettura che ha sbandato. Le sue condizioni, però, pare che non siano gravi. Immediata è scattata anche la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, i vigili del fuoco del distaccamento di viale dei Normanni di Rossano e una equipe medica del servizio di emergenza del 118. In poco tempo si sono formate lunghe code e rallentamenti lungo la statale in entrambe le direzioni di marcia, anche per dare la priorità ai soccorritori di operare sulla strada. La circolazione è poi ripresa in maniera lenta e cadenzata nel corso della serata, prima a senso unico alternato, e in maniera scorrevole una volta rimossi i mezzi incidentati dalla strada.